Марцел Личка заявил, что хотел бы сохранить Бителло в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем полузащитника команды Бителло. Чешский специалист признался, что хотел бы сохранить игрока в своей команде. Ранее появилась информация, что бразильский «Ботафого» отказался от сделки с московским «Динамо» по трансферу Бителло.

«Что делать с Бителло? С ним всё нормально. Я хочу, чтобы он остался», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. «Динамо» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.