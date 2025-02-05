Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка заявил, что хотел бы сохранить Бителло в «Динамо»

Марцел Личка заявил, что хотел бы сохранить Бителло в «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем полузащитника команды Бителло. Чешский специалист признался, что хотел бы сохранить игрока в своей команде. Ранее появилась информация, что бразильский «Ботафого» отказался от сделки с московским «Динамо» по трансферу Бителло.

«Что делать с Бителло? С ним всё нормально. Я хочу, чтобы он остался», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. «Динамо» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Гафин: Бителло — значимый для нас футболист, который оказывает влияние на игру команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android