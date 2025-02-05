Пименов: главный тренер «Реала Сосьедад» видит потенциал Захаряна и даёт ему игровое время
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Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов высказался о российском полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. В воскресенье, 2 февраля, Арсен Захарян впервые в текущем сезоне появился на поле. Полузащитник вышел на замену на 78-й минуте матча 22-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:2).
Испания — Примера . 22-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Будимир – 34' 2:0 Будимир – 74' 2:1 Оускарссон – 90+4'
«Это факт, что Захаряна преследуют травмы. Но если главный тренер «Реала Сосьедад» постоянно даёт ему игровые минуты, когда он здоров, значит, он видит его потенциал. Желаю Арсену закончить сезон без травм», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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