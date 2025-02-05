Алеррандро скоро пройдёт медосмотр для перехода в ЦСКА, сообщили в агентстве игрока

Представитель агентства нападающего «Ред Булл Брагантино» Алеррандро Карлос Майнберг Нето сообщил, что игрок скоро пройдёт медосмотр для перехода в московский ЦСКА. Ранее об интересе армейцев к бразильскому футболисту сообщал телеграм-канал «Убойная_сила».

«Да, Алеррандро скоро пройдёт медосмотр для перехода в ЦСКА», — сказал Майнберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Алеррандро 25 лет, его действующий контракт с «Ред Булл Брагантино» рассчитан до конца декабря 2026-го. Прошлый сезон бразилец провёл в аренде в «Витории», за которую сыграл 52 матча, забил 21 гол и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 4 млн.