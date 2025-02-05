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Пименов: со стороны Шапи Сулейманова отличное решение поехать играть в МЛС

Пименов: со стороны Шапи Сулейманова отличное решение поехать играть в МЛС
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Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Со стороны Шапи Сулейманова отличное решение поехать играть за океан. МЛС сейчас развивается, и там играют многие звёзды», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущим клубом 25-летнего Магомеда-Шапи Сулейманова был греческий «Арис». В текущем сезоне чемпионата Греции нападающий провёл 12 матчей, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу. Магомед-Шапи Сулейманов является выпускником академии «Краснодара».

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