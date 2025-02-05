«Да у вас левая тоже телега всегда была». Данила Козлов — об общении с Андреем Аршавиным

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Данила Козлов, ныне выступающий за «Краснодар», рассказал об общении с бывшим футболистом сине-бело-голубых Андреем Аршавиным. По состоянию на сегодняшний день Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

«Он мне говорил: «У тебя левая слабая». Я отвечал: «Да у вас левая тоже телега всегда была». Он посмеялся: «Я в играх левой забил в десять раз больше, чем ты на тренировках». С Аршавиным всегда интересно, он очень большой футболист, поэтому к нему испытываю только уважение», — приводит слова Козлова Sports.ru.

Козлову 20 лет, за «Краснодар» универсальный игрок выступает с лета 2024-го. Ранее Данила играл за калининградскую «Балтику». В нынешнем сезоне молодой российский полузащитник провёл 21 матч по всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Козлова в € 2 млн. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года.