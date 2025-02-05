Видео: защитник «Аль-Насра» приехал на матч Лиги чемпионов АФК в олимпийке «Динамо»

Защитник саудовского «Аль-Насра» Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура Лиги чемпионов АФК с «Аль-Васлом» в олимпийке московского «Динамо».

Встреча завершилась победой «Аль-Насра» с крупным счётом 4:0. В составе саудовского клуба отличились Али Аль-Хассан, Криштиану Роналду (дважды, один из голов — с пенальти) и Мохаммед Аль-Фатиль.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице Запада Лиги чемпионов АФК. Команда набрала 16 очков за семь матчей. «Аль-Васл» находится на пятой строчке, заработав 11 очков за аналогичное количество игр. На первом месте располагается «Аль-Хиляль», у которого 19 очков.