Видео: защитник «Аль-Насра» приехал на матч Лиги чемпионов АФК в олимпийке «Динамо»
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Защитник саудовского «Аль-Насра» Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура Лиги чемпионов АФК с «Аль-Васлом» в олимпийке московского «Динамо».
Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 7-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 0
Аль-Васл
Дубай, ОАЭ
1:0 Аль-Хассан – 25' 2:0 Роналду – 44' 3:0 Роналду – 78' 4:0 Аль-Фатиль – 88'
Встреча завершилась победой «Аль-Насра» с крупным счётом 4:0. В составе саудовского клуба отличились Али Аль-Хассан, Криштиану Роналду (дважды, один из голов — с пенальти) и Мохаммед Аль-Фатиль.
«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице Запада Лиги чемпионов АФК. Команда набрала 16 очков за семь матчей. «Аль-Васл» находится на пятой строчке, заработав 11 очков за аналогичное количество игр. На первом месте располагается «Аль-Хиляль», у которого 19 очков.
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