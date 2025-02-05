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Гришин: Алеррандро — хороший трансфер для ЦСКА, Николичу нужны игроки в атаке

Гришин: Алеррандро — хороший трансфер для ЦСКА, Николичу нужны игроки в атаке
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новости о возможном переходе в армейский клуб нападающего «Ред Булл Брагантино» Алеррандо.

«Если руководство ЦСКА планирует подписать Алеррандро, значит, команде нужен нападающий. Но, честно говоря, я не знаю, что это за футболист, потому что не видел его игры. Тем не менее руководство клуба не будет просто так подписывать игрока. Если Алеррандро подпишут, это может быть хорошим трансфером, ведь Николичу нужны игроки в линию атаки. Руководство посоветовалось с главным тренером и приняло решение о переходе. С неба же такие трансферы не делаются», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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