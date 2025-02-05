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В «Зените» выступили с заявлением на фоне слухов о возвращении Малкома

В «Зените» выступили с заявлением на фоне слухов о возвращении Малкома
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выступил с заявлением на фоне слухов о желании санкт-петербургского клуба вернуть бразильского вингера Малкома. Ранее СМИ сообщили, что сине-бело-голубые пытались оформить переход Малкома, но не сумели договориться с «Аль-Хилялем», за который сейчас выступает бразилец.

«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», — приводит слова Медведева ТАСС.

Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год. Ранее футболист защищал цвета каталонской «Барселоны». Вместе с «Зенитом» бразилец четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. К «Аль-Хилялю» нападающий присоединился в июле 2023-го.

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