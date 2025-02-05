Нуралы Алип обозначил, чувствуют ли игроки «Зенита» давление в год столетия клуба

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип заявил, что сине-бело-голубые не испытывают давления в год столетия клуба. 25 мая «Зенит» отпразднует день рождения.

«Думаю, наберём ход и всё хорошо для нас сложится. Год столетия клуба не давит — у нас всегда высокие задачи. Особого давления нет», — приводит слова Алипа «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — «Зенит».