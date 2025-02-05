Гришин: Рошу нельзя продавать, если ЦСКА хочет за что-то бороться в этом сезоне

Известный экс-футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новости об интересе «Вероны» к защитнику армейцев Виллиану Роше.

«Если ЦСКА хочет за что-то бороться в этом сезоне, точно нельзя продавать Рошу. Я уже третий год говорю, что с тех пор как Виллиан приехал сюда, он основополагающий игрок в защите. Если команда хочет добиваться высоких результатов, бразилец должен играть в ЦСКА. Не продать Виллиана этой зимой — правильный ход, ведь армейцы будут бороться за Кубок России, а также за тройку в РПЛ.

Возможная продажа Роши летом зависит от футболиста. Человек не машина. Ты знаешь, что машина может поехать со скоростью 200 км/ч, а человек сегодня играет так, а завтра по-другому. Не дай бог какие-то травмы. Всегда в трансферах есть риск. Можно купить футболиста, а через три дня он получит травму. А можно купить игрока за малые деньги, а он вырастет, как Файзуллаев», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.