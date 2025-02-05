Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на контрольный матч с китайским «Чэнду Жунчэн»
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Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и китайский «Чэнду Жунчэн». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 февраля 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Не начался
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав «Акрона»: Васютин, Эсковаль, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Хубулов, Дзюба.
Ранее команды встречались 29 января. «Чэнду Жунчэн» одержал победу со счётом 3:1.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Чэнду Жунчэн» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на третьем месте, отстав от «Шанхай Порт» на 19 очков.
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