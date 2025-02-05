Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на контрольный матч с китайским «Чэнду Жунчэн»

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и китайский «Чэнду Жунчэн». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Акрона»: Васютин, Эсковаль, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Хубулов, Дзюба.

Ранее команды встречались 29 января. «Чэнду Жунчэн» одержал победу со счётом 3:1.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Чэнду Жунчэн» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на третьем месте, отстав от «Шанхай Порт» на 19 очков.