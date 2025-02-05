«Хороший тренер будет». Экс-капитан «Спартака» Глушаков — о Промесе

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков считает, что экс-нападающий красно-белых Квинси Промес может добиться успеха на тренерском поприще. Глушаков выложил совместное фото с Промесом в своём телеграм-канале и подписал снимок: «Хороший тренер, может, будет».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.