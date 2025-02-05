Гришин: Захаряну нужно оправдывать доверие главного тренера «Реала Сосьедад»

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался о полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Уже хорошо, что Арсен оправился от травмы. Но никто не знает, как он проведёт следующий отрезок в «Реале Сосьедад». Не дай бог, если он получит ещё травму и опять будет лечиться. Ему надо сыграть хотя бы отрезок из десяти матчей.

Когда главный тренер команды доверяет тебе, это очень помогает психологически. Было бы сложно, если бы тренер не доверял. Но теперь Захаряну нужно оправдывать доверие тренера», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.