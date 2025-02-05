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Гендиректор «Рубина» Айбатов: у нас нет целенаправленного акцента на балканский рынок

Гендиректор «Рубина» Айбатов: у нас нет целенаправленного акцента на балканский рынок
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Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«У «Рубина» нет как такового вектора на балканский рынок. Есть позиции, которые интересны клубу и главному тренеру. Есть работа спортивного директора и аналитического отдела. Предлагаются кандидатуры, мы отбираем из них. Целенаправленного акцента на балканский рынок у нас нет», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар» (39).

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