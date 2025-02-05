Пьянич: у меня потрясающая жизнь в Москве — это один из лучших городов в мире!

Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от жизни в Москве. Он назвал столицу России одним из лучших городов в мире. Босниец подчеркнул, что его жизнь в Москве — потрясающая. Также, по словам Пьянича, его отлично приняли в ЦСКА — все члены клуба помогают с адаптацией.

«У меня потрясающая жизнь в Москве, я изучил город, мне всё нравится. До этого я лишь два раза был в Москве, когда играл против «Локомотива» и ЦСКА. Очень красивый город, и, честно говоря, меня это удивило. Москва, конечно же, один из лучших городов мира. Я счастлив в ЦСКА, люди любезны ко мне, помогают адаптироваться ко всему новому», – приводит слова Миралема Пьянича интернет-портал «РБ Спорт».

На счету боснийца 11 матчей и одна результативная передача за ЦСКА во всех турнирах.