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Пьянич: у меня потрясающая жизнь в Москве — это один из лучших городов в мире!

Пьянич: у меня потрясающая жизнь в Москве — это один из лучших городов в мире!
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Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от жизни в Москве. Он назвал столицу России одним из лучших городов в мире. Босниец подчеркнул, что его жизнь в Москве — потрясающая. Также, по словам Пьянича, его отлично приняли в ЦСКА — все члены клуба помогают с адаптацией.

«У меня потрясающая жизнь в Москве, я изучил город, мне всё нравится. До этого я лишь два раза был в Москве, когда играл против «Локомотива» и ЦСКА. Очень красивый город, и, честно говоря, меня это удивило. Москва, конечно же, один из лучших городов мира. Я счастлив в ЦСКА, люди любезны ко мне, помогают адаптироваться ко всему новому», – приводит слова Миралема Пьянича интернет-портал «РБ Спорт».

На счету боснийца 11 матчей и одна результативная передача за ЦСКА во всех турнирах.

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