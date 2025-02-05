Луис Энрике: наслаждаюсь каждым днём в «Зените»

Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от первых матчей в футболке сине-бело-голубых, а также рассказал, что наслаждается тренировочным процессом под руководством главного тренера команды Сергея Семака.

«Я провёл один тайм в конце прошлого сбора, а вчера отыграл 60 минут. На мой взгляд, они получились очень неплохими. Это огромное счастье, его невозможно описать словами. Получаю большое удовольствие и наслаждаюсь каждым игровым и тренировочным днём», — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.