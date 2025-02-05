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«Динамо» передаст свою клубную футболку Криштиану Роналду

«Динамо» передаст свою клубную футболку Криштиану Роналду
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В «Динамо» отреагировали на видео, которое активно распространяется в соцсетях. На нём запечатлено, как игрок «Аль-Насра» Али Ладжами идёт к стадиону в спортивном костюме «Динамо». На костюме изображена фирменная литера «Д», название города Москвы и номер 1 — отсылка к легендарному голкиперу Льву Яшину.

«Мерч «Динамо» пользуется популярностью в разных странах. Например, новую игровую форму от Bosco или вещи, созданные совместно со знаменитым дизайнером Найджелом Кэборном, активно приобретают туристы из арабских стран, которые гуляют по Красной площади и заходят в «Дом Динамо» в ГУМе.

Мы планируем передать в подарок футболки для игрока, который носит наш мерч, а также для Криштиану Роналду. Ведь на том видео Роналду грустный — видимо, потому, что у него пока нет динамовского мерча», — сказали в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «РБ Спорт».

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