Полузащитник ЦСКА Зделар назвал самых сложных соперников в рамках РПЛ

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что бразильские футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком и Вендел были самыми сложными соперниками для него.

«Если говорить о командах, с которыми сложнее всего играть, то «Зенит» является одной из таких. Если говорить о футболисте, то раньше это был Малком, честно, он был самым лучшим игроком в лиге. Сейчас не знаю, просто меняются соперники, но тогда был Малком, играл десяткой или с фланга. Сейчас, наверное, отмечу Вендела, всегда в борьбе», — приводит слова Зделара ТАСС.

Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.