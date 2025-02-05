Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Зделар назвал самых сложных соперников в рамках РПЛ

Полузащитник ЦСКА Зделар назвал самых сложных соперников в рамках РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что бразильские футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком и Вендел были самыми сложными соперниками для него.

«Если говорить о командах, с которыми сложнее всего играть, то «Зенит» является одной из таких. Если говорить о футболисте, то раньше это был Малком, честно, он был самым лучшим игроком в лиге. Сейчас не знаю, просто меняются соперники, но тогда был Малком, играл десяткой или с фланга. Сейчас, наверное, отмечу Вендела, всегда в борьбе», — приводит слова Зделара ТАСС.

Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Шансы есть». Полузащитник ЦСКА Зделар — о борьбе за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android