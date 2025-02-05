Генсекретарь РФС — о словах Кокорина, что РПЛ говно: кажется, он не очень подумал

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, как относится к словам нападающего «Ариса» Александра Кокорина по поводу падения уровня Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее Кокорин заявил, что РПЛ «была говном уже в 2019 году».

«Не хотел бы заострять внимание на словах Кокорина. Мне кажется, он не очень подумал. Есть ли репутационные потери? От слов Александра – нет», – приводит слова Митрофанова «Советский спорт».

Александр Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.