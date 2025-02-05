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Гладилин: верное решение расторгать контракты с игроками, «Спартаку» нет смысла их держать

Гладилин: верное решение расторгать контракты с игроками, «Спартаку» нет смысла их держать
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Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на трансферную политику красно-белых после прихода Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора. Так, за эту зиму клуб разорвал контракты с Виллианом Жозе, Томашем Таварешем и Шамаром Николсоном.

«Некоторые футболисты «Спартака» не попадают в стартовый состав, но имеют высокую зарплату. Поэтому у клуба нет целесообразности их держать. Я считаю, что расторжение контрактов с игроками — правильное решение, ведь освобождаются зарплатные ведомости. На их место будут приглашаться футболисты, которые точно будут играть», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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