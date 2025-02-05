«Пари НН» опубликовал состав на контрольный матч с казахстанским «Кайратом»
Поделиться
Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Кайрат». Команды будут играть в Турции. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
0 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Медведев, Эктов, Каккоев, Карич, Кастильо, Магкеев, Майга, Тичич, Царукян, Босельи, Кокшаров.
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Кайрат» стал чемпионом Казахстана в сезоне-2024.
Комментарии
- 5 февраля 2025
-
17:19
-
17:15
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:44
-
16:44
-
16:44
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:14
-
16:12
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:32
-
15:30
-
15:27
-
15:10
-
15:07
-
15:04
-
14:57
-
14:56
-
14:55
-
14:48
-
14:47
-
14:33
-
14:30
-
14:15