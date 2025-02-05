«Пари НН» опубликовал состав на контрольный матч с казахстанским «Кайратом»

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Кайрат». Команды будут играть в Турции. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Медведев, Эктов, Каккоев, Карич, Кастильо, Магкеев, Майга, Тичич, Царукян, Босельи, Кокшаров.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Кайрат» стал чемпионом Казахстана в сезоне-2024.