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«Пари НН» опубликовал состав на контрольный матч с казахстанским «Кайратом»

«Пари НН» опубликовал состав на контрольный матч с казахстанским «Кайратом»
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Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Кайрат». Команды будут играть в Турции. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
0 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Медведев, Эктов, Каккоев, Карич, Кастильо, Магкеев, Майга, Тичич, Царукян, Босельи, Кокшаров.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Кайрат» стал чемпионом Казахстана в сезоне-2024.

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