Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Желудков: Соболев уйдёт из «Зенита» — не может человек приехать из «Спартака» и заиграть

Желудков: Соболев уйдёт из «Зенита» — не может человек приехать из «Спартака» и заиграть
Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков сделал прогноз по будущему форварда Александра Соболева в составе сине-бело-голубых. Он считает, что нападающий покинет «Зенит». Эксперт не верит, что Соболев заиграет в Санкт-Петербурге после перехода из московского «Спартака».

«Соболев забивает на сборах, это пока ни о чём. Чемпионат начнётся — вот и посмотрим. Ему сколько лет? Пока «Зенит» берёт иностранцев. Соболев, скорее всего, уйдёт в другой клуб. Не может человек приехать из «Спартака» в «Зенит» и заиграть», — сказал Юрий Желудков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
ЦСКА забил чудо-гол ударом с лёта! Но за «Зенит» снова зажёг Соболев. Видео
ЦСКА забил чудо-гол ударом с лёта! Но за «Зенит» снова зажёг Соболев. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android