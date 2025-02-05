Желудков: Соболев уйдёт из «Зенита» — не может человек приехать из «Спартака» и заиграть

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков сделал прогноз по будущему форварда Александра Соболева в составе сине-бело-голубых. Он считает, что нападающий покинет «Зенит». Эксперт не верит, что Соболев заиграет в Санкт-Петербурге после перехода из московского «Спартака».

«Соболев забивает на сборах, это пока ни о чём. Чемпионат начнётся — вот и посмотрим. Ему сколько лет? Пока «Зенит» берёт иностранцев. Соболев, скорее всего, уйдёт в другой клуб. Не может человек приехать из «Спартака» в «Зенит» и заиграть», — сказал Юрий Желудков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.