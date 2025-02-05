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Руслан Нигматуллин: Сафонов ещё раз подтвердил, что «ПСЖ» может на него рассчитывать

Руслан Нигматуллин: Сафонов ещё раз подтвердил, что «ПСЖ» может на него рассчитывать
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Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/8 финала Кубка страны с «Ле-Ман» (2:0).

Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25'     0:2 Баркола – 71'    

«Могу похвалить Матвея за то, что он поддержал свой уровень и реноме — в нужный момент вышел, совершил важные сейвы, оставил ворота в неприкосновенности и ещё раз подтвердил, что команда может на него рассчитывать.

Такие матчи необходимы, потому что сидеть весь сезон в запасе крайне тяжело психологически. А подобные игры — глоток воздуха. Надеемся, что таких матчей будет много, потому что восемь игр Матвей был в запасе. Но сколько игр Сафонов уже сыграл — вполне неплохой результат», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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