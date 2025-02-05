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«Пока ему тяжеловато». Тимощук — об адаптации Луиса Энрике в «Зените»

«Пока ему тяжеловато». Тимощук — об адаптации Луиса Энрике в «Зените»
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о вингере сине-бело-голубых Луисе Энрике. По словам Тимощука, тренерский штаб Сергея Семака старается сделать всё возможное, чтобы бразилец как можно быстрее адаптировался в новом для себя клубе.

«Стараемся, чтобы тот же Луис Энрике как можно быстрее адаптировался в команде. Видно, что пока ему тяжеловато, но сейчас все под нагрузками», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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