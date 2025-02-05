Дуду: из ЦСКА 2005 года любой мог заиграть в европейском топ-клубе! Команда экстра-класса

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дуду заявил, что любой из его бывших одноклубников мог бы заиграть в европейском топ-клубе. Он назвал армейскую команду образца 2005 года коллективом экстра-класса. Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. На его счету 107 матчей, 10 голов и 10 результативных передач.

– Кто из ЦСКА 2005-2008 годов по потенциалу мог пополнить европейский топ-клуб?

– Мужик, да любой! ЦСКА тех времён — команда экстра-класса.

– Акинфеев?

– Конечно! Тьерри Анри после матча ЦСКА – «Арсенал» спрашивал у меня, как нам забить (смеётся). Акинфеев до сих пор играет? Фантастика! — приводит слова Дуду Metaratings.