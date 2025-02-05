Генсекретарь РФС: в некоторых странах грозят уголовной ответственностью за общение с нами

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о сложностях в переговорах с европейскими странами о проведении товарищеских матчей.

«Это правда, что в некоторых странах угрожают уголовной ответственностью за общение со сборной России — например, в Прибалтике. Даже за переговоры с российскими футбольными клубами. Поможет ли нам в данном плане президентство Трампа? Я не эксперт в геополитике», — приводит слова Митрофанова «Советский спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.