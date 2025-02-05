Александр Канищев: минуты Соболева в матче с ЦСКА были тяжёлым зрелищем
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев оценил игру Александра Соболева в составе сине-бело-голубых. В частности, он высказался об игре форварда в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ПФК ЦСКА (2:2, 4:1 пен.).
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49' 1:1 Кисляк – 57' 1:2 Шуманский – 88' 2:2 Соболев – 90+3'
«Если Соболев продолжит в том же духе, у него будет больше шансов проявить себя во второй части сезона, ведь нападающего оценивают по голам. Это вполне логично. Хотя проведённые минуты Соболева в матче с ЦСКА были тяжёлым зрелищем, однако он всё же забил гол. Этот мяч перечёркивает всё негативное, что было до него», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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