Александр Канищев: минуты Соболева в матче с ЦСКА были тяжёлым зрелищем

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев оценил игру Александра Соболева в составе сине-бело-голубых. В частности, он высказался об игре форварда в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ПФК ЦСКА (2:2, 4:1 пен.).

«Если Соболев продолжит в том же духе, у него будет больше шансов проявить себя во второй части сезона, ведь нападающего оценивают по голам. Это вполне логично. Хотя проведённые минуты Соболева в матче с ЦСКА были тяжёлым зрелищем, однако он всё же забил гол. Этот мяч перечёркивает всё негативное, что было до него», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.