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«Оренбург» объявил об уходе Мохаммада Горбани

«Оренбург» объявил об уходе Мохаммада Горбани
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23-летний иранский полузащитник Мохаммад Горбани переходит в эмиратский «Аль-Вахда» из «Оренбурга», сообщает пресс-служба российского клуба.

«Спасибо, Мохаммад! Удачи и хорошей карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в минувшем феврале. Всего в составе российского клуба полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за 18 матчей.

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