Дмитрий Булыкин: все футболисты плакали, когда играли против Роналду

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на резонансное заявление форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Накануне пятикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории.

«Соглашусь с высказыванием Роналду о лучшем атлете мира, потому что у него подготовка на высоком уровне, восстановление и физические качества. Поэтому он один из лучших футболистов и лучший атлет в футболе. Все хотят быть похожими на него с его скоростью, дриблингом и игрой головой. Когда он забивает ударами через себя с высокой амплитудой, это говорит о том, что он исключительный футболист и атлет.

Поздравляю его с днём рождения. Мне приходилось играть против него на футбольном поле, и все футболисты, которые играли с ним, плакали, потому что он быстро бегал, имел хороший удар и великолепный дриблинг. Против него очень тяжело играть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.