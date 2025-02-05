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Воспитанник ЦСКА Бавин подписал контракт с «Енисеем»

Воспитанник ЦСКА Бавин подписал контракт с «Енисеем»
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Красноярский «Енисей» объявил о подписании контракта с полузащитником Юрием Бавиным, последним клубом которого был «СКА-Хабаровск». Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Успехов и ярких побед за красно-синих, Юра», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальной странице в VK.

30-летний Бавин является воспитанником академии московского ЦСКА. За свою карьеру полузащитник также успел поиграть в составе португальской «Лейрии», «Зенита-2», «Ротора», «Урала» и «Тамбова». В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 15 матчах хабаровского клуба, в которых отдал две результативные передачи.

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