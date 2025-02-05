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Дмитрий Карсаков: возможный уход Роши — потеря для ЦСКА, вокруг него крепнет молодёжь

Дмитрий Карсаков: возможный уход Роши — потеря для ЦСКА, вокруг него крепнет молодёжь
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Бывший футболист Дмитрий Карсаков прокомментировал новости об интересе «Вероны» к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

«Роша — основополагающий футболист ЦСКА. Если Роша хочет остаться, и самое главное — Николич видит его в составе, ЦСКА предложит ему улучшенные условия, чтобы сохранить футболиста. А если нет, то договорятся о его продаже. Но мы не знаем, что происходит внутри команды. Мне кажется, что возможный уход Роши станет большой потерей для армейцев. Он стабильно хорошо играет и проявляет лидерские качества. Кроме того, вокруг него крепнет молодёжь», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Виллиан Роша провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Ранее стало известно, что итальянская «Верона» пыталась приобрести защитника, но получила отказ.

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