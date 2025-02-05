Денис Глушаков объяснил, почему тренируется с «Енисеем»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, как оказался на учебно-тренировочных сборах «Енисея». Футболист, чьим последним клубом были «Химки», поддерживает форму в составе красноярского клуба.

— Как вы оказались на тренировке вместе с «Енисеем»?

— Да всё просто. Я приехал к супруге, она с детьми тут на сборах. С Андреем Валерьевичем Тихоновым летели в одном самолёте и разговорились, сказал, что буду тренироваться. Есть ряд команд в Первой лиге, которые разрешили мне поддерживать форму и просто тренироваться, так как, наверное, буду играть в медийной лиге. Он (Тихонов) предложил: «Давай с нами». Отели рядом, всё рядом, приятно потренироваться с молодыми и перспективными ребятами.

— Как оцените сегодняшних партнёров?

— Ну, ничего так, играющая и хорошая команда, смотрел матчи Первой лиги, как «Енисей» играет. Показывает интересный футбол, видно, что есть спартаковские корни футбола, контроль мяча, в комбинационный футбол играют. Пусть «Енисей» играет, выигрывает и попадает в Премьер-лигу быстрее, — сказал Глушаков в интервью пресс‑службе «Енисея».

38-летний Денис Глушаков ранее выступал за армянский «Урарту», костромской «Спартак», «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив».