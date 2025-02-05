Тарханов: Роша — не Месси или Роналду, с его уходом у ЦСКА не возникнет проблем

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на новости об интересе «Вероны» к защитнику армейцев Виллиану Роше.

«У ЦСКА много футболистов примерно одинакового уровня, поэтому я не думаю, что с уходом Роши у клуба возникнут проблемы. От одного футболиста ничего не зависит, тем более у нас не такие суперзвёзды, как Месси или Роналду. Виллиан — хороший игрок, но не такого уровня, что после его ухода всё провалится. У ЦСКА есть командная игра. Если армейцы планируют его продажу, значит, его есть кем заменить, тем более ему уже 30 лет. Если его не продадут сейчас, больше никогда не смогут продать за хорошие деньги», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.