Лорран принял решение отказаться от трансфера в ЦСКА — Flazoeiro

Атакующий полузащитник «Фламенго» Лорран принял решение не переходить в московский ЦСКА и остаться в бразильском клубе. Об этом сообщает Flazoeiro в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что стороны близки к закрытию сделки за € 8 млн и уже ведут бумажную работу по переходу в московский клуб.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.