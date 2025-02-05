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Лорран принял решение отказаться от трансфера в ЦСКА — Flazoeiro

Лорран принял решение отказаться от трансфера в ЦСКА — Flazoeiro
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Атакующий полузащитник «Фламенго» Лорран принял решение не переходить в московский ЦСКА и остаться в бразильском клубе. Об этом сообщает Flazoeiro в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что стороны близки к закрытию сделки за € 8 млн и уже ведут бумажную работу по переходу в московский клуб.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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