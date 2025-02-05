Дубль Дзюбы помог «Акрону» одержать победу в товарищеском матче с «Чэнду Жунчэн»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и китайский клуб «Чэнду Жунчэн». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Российский клуб одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился нападающий «Акрона» Артём Дзюба. На 28-й минуте Ромуло сравнял счёт в матче. На 33-й минуте Дзюба оформил дубль. На 51-й минуте Сергей Грибов забил третий мяч хозяев.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Чэнду Жунчэн» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на третьем месте, отстав от «Шанхай Порт» на 19 очков.