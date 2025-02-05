Дубль Дзюбы помог «Акрону» одержать победу в товарищеском матче с «Чэнду Жунчэн»
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и китайский клуб «Чэнду Жунчэн». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Российский клуб одержал победу со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 февраля 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
3 : 1
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
1:0 Дзюба – 15' 1:1 Ромуло – 28' 2:1 Дзюба – 33' 3:1 Грибов – 51'
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился нападающий «Акрона» Артём Дзюба. На 28-й минуте Ромуло сравнял счёт в матче. На 33-й минуте Дзюба оформил дубль. На 51-й минуте Сергей Грибов забил третий мяч хозяев.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Чэнду Жунчэн» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на третьем месте, отстав от «Шанхай Порт» на 19 очков.
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