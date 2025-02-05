Гол Заболотного принёс «Химкам» минимальную победу в товарищеском матче с «Динамо» Мх
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Химки». Команды играли на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). «Химки» одержали минимальную победу со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 февраля 2025, среда. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
0 : 1
Химки
Химки, Россия
0:1 Заболотный – 8'
Единственный гол в матче был забит уже на восьмой минуте, отличился нападающий «Химок» Антон Заболотный.
Махачкалинское «Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и расположилось на 11-й строчке в Российской Премьер-Лиге. «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.
11 февраля махачкалинское «Динамо» сыграет товарищеский матч с казахстанским «Кайратом», а «Химки» 8 февраля встретятся с «Женисом» из Астаны.
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