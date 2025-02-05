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«Это дикость». Геннадий Орлов — о возможном трансфере в «Зенит» за 30 млн защитника Уэсли

«Это дикость». Геннадий Орлов — о возможном трансфере в «Зенит» за 30 млн защитника Уэсли
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Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о возможном трансфере защитника бразильского «Фламенго» Уэсли в «Зенит». Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые получили отказ по предложению в € 30 млн и готовы увеличить его до € 38 млн.

«Слушайте, крайних защитников за такие деньги не покупают. Это дикость. Зачем такие деньги тратить? Правого защитника лучше воспитать из своей академии. Фланговый защитник — это игрок определённых возможностей и наклонностей. Это не Глушенков, не Вендел, не Барриос. Да там и Волков ещё есть. Правда, в этом сезоне он вряд ли сыграет. Но я считаю, что игроков нужно покупать в атаку, в центр поля», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В сезоне-2024 Уэсли сыграл за «Фламенго» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 9 млн.

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