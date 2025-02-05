Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: Соболев дерзкий, наглый. Дзюба или Лукаку — такие же

Геннадий Орлов: Соболев дерзкий, наглый. Дзюба или Лукаку — такие же
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о трёх забитых мячах нападающего «Зенита» Александра Соболева в текущее межсезонье, последний из которых позволил перевести матч Winline Зимнего Кубка с ЦСКА (2:2, 4:1 пен.) в серии послематчевых пенальти.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

«Надо считать один гол — те три матча и правда были какие-то совсем товарищеские. А здесь он вытащил команду в рамках турнира. Забил на последней минуте основного времени. Это даёт повод тренеру и дальше выпускать Соболева на поле. В футболе гол — это главное, философия игры. Если человек забивает, нужно ставить. Мне кажется, он уже подбирается к той форме, которая у него была в «Спартаке». Всё-таки летом он совсем не тренировался, судя по всему. Поэтому и осень у Соболева была такая — ничего не получалось. Его выпускали, но пользы никакой не было. А сейчас есть польза — забивает. Он дерзкий, наглый. Для форварда обязательно таким быть. Дзюба или Лукаку — такие же. Да все центральные нападающие так играют. В профессиональном спорте наглость — это второе счастье», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Революция — в «Спартаке», а не в «Зените»!» Орлов — о трансферах, Соболеве и Суперлиге
Эксклюзив
«Революция — в «Спартаке», а не в «Зените»!» Орлов — о трансферах, Соболеве и Суперлиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android