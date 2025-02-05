Геннадий Орлов: Соболев дерзкий, наглый. Дзюба или Лукаку — такие же

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о трёх забитых мячах нападающего «Зенита» Александра Соболева в текущее межсезонье, последний из которых позволил перевести матч Winline Зимнего Кубка с ЦСКА (2:2, 4:1 пен.) в серии послематчевых пенальти.

«Надо считать один гол — те три матча и правда были какие-то совсем товарищеские. А здесь он вытащил команду в рамках турнира. Забил на последней минуте основного времени. Это даёт повод тренеру и дальше выпускать Соболева на поле. В футболе гол — это главное, философия игры. Если человек забивает, нужно ставить. Мне кажется, он уже подбирается к той форме, которая у него была в «Спартаке». Всё-таки летом он совсем не тренировался, судя по всему. Поэтому и осень у Соболева была такая — ничего не получалось. Его выпускали, но пользы никакой не было. А сейчас есть польза — забивает. Он дерзкий, наглый. Для форварда обязательно таким быть. Дзюба или Лукаку — такие же. Да все центральные нападающие так играют. В профессиональном спорте наглость — это второе счастье», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.