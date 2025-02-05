Дмитрий Булыкин не считает возможный уход Роши большой потерей для ЦСКА

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об интересе итальянской «Вероны» к защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше.

«В нашем футболе нет никого, кого невозможно заменить. Если ЦСКА продаст Рошу, потом купит нового игрока или возьмёт кого-то из академии. Понятно, что ребята из молодёжки ещё сырые, но в матчах РПЛ нужно набираться опыта и мастерства. Молодёжь даже с горящими глазами может показать в два раза больше в плане желания и физической формы, чем игрок основы.

Не думаю, что возможный уход Роши — это большая потеря для ЦСКА, после которой в клубе будут говорить, что они не претендуют на медали. Есть и другие футболисты, ведь армейцы имеют хороший состав. Со временем они заменят Рошу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Виллиан Роша провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Ранее стало известно, что итальянская «Верона» пыталась приобрести защитника, но получила отказ.