Орлов: два-три новичка в «Зените» — это не революция. Вот в «Спартаке» — революция!

Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о трансферной кампании сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно, а также сравнил её с изменениями в составе «Спартака».

«Игра-то у «Зенита» есть. Он же делит с «Краснодаром» первое место. Да, мы видим какие-то недостатки, но команда всё равно в лидерах. Точечное усиление — два-три игрока на вход — это точно не революция. Вот у Станковича — революция: много футболистов отчисляют и набирают. Тут может возникнуть проблема: как новые игроки адаптируются и сыграются с партнёрами», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, состав «Зенита» пополнил бразилец Луис Энрике, а также вернулись из аренд защитник Ванья Дркушич и полузащитник Ду Кейрос. «Спартак» это зимой приобрёл Илью Помазуна. Также стало известно, что красно-белые близки к осуществлению ещё трёх трансферов.