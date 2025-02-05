Орлов: Вендел — профессионал. Если «Зенит» станет чемпионом, он заработает большие деньги

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о мотивации полузащитника «Зенита» Вендела во второй части сезона. Напомним, по окончании сезона бразилец перейдёт в «Ботафого».

— А от Вендела в последние месяцы контракта будет польза?

— А почему нет-то? Он профессионал и добросовестно доработает сезон. Если «Зенит» станет чемпионом, Вендел заработает большие деньги. Бонусы в этом клубе выплачиваются только чемпионам — второе место не работает. А потом, он же идёт в известный бразильский клуб. За ним же следят болельщики, и он должен быть в хорошей форме. Однажды Вендел уже приезжал из отпуска недели на три позже остальных. Но он вышел на поле — и сразу стал лучшим! Да потому что он сам готовил себя. Он профи и понимает, что футбол — это его хлеб. Я не понимаю, почему рождается этот вопрос. Вы сравниваете ментальность россиян и бразильцев. Но бразильский профессионал — не лентяй. И он не может никого подставить. Я таких примеров не видел, чтобы они всё забросили и перестали играть в футбол, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.