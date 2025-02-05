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Кобелев: это мы привыкли ждать, что Захарян скоро заиграет, а в Испании нет слова «завтра»

Кобелев: это мы привыкли ждать, что Захарян скоро заиграет, а в Испании нет слова «завтра»
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Российский тренер Андрей Кобелев поделился мнением о российском полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Чемпионат Испании ещё продолжается, поэтому всё зависит от Захаряна. Я хочу сказать ему слова поддержки, потому что его преследуют достаточно серьёзные травмы. Ему надо избавиться от травм и доказывать, что он способен играть на этом уровне. В футболе, как и в любом другом виде спорта, другого не дано.

Если главный тренер «Реала Сосьедад» говорил, что не хочет отпускать Арсена в аренду, значит, он видит в нём потенциал. Но дело не в словах тренера, агента или директоров. Самое главное, что футболист должен совершенствоваться, несмотря ни на что. Если он вылечился и играет, должен показывать лучшее каждый день. Это мы привыкли здесь ждать: «А вот скоро он заиграет. Если не сейчас, то через год, два или 20 лет». А в Испании нет слова «завтра», есть только «сегодня». Если ты лучший сегодня, то ты играешь. Если ты сегодня провалил игру, значит, ты не выходишь. Всё очень просто. Есть такие слова, как конкуренция и компетенция», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян сыграл всего один матч за испанский клуб из-за травм.

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