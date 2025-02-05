Геннадий Орлов охарактеризовал новичков «Зенита» Луиса Энрике и Дркушича

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов охарактеризовал новичков «Зенита» бразильца Луиса Энрике и словенца Ванью Дркушича.

— Луис Энрике — левша, 24 года. Самое главное, видно, что он физически здоров. Крепко стоит на ногах, уходит и вправо, и влево. Хороший удар. Пока он ещё явно не адаптировался и не привык к новым партнёрам. Парень всего неделю в «Зените» и против ЦСКА Энрике вышел, по сути, с листа. Но видно, что он самодостаточный игрок. Если не будет получать мяч, будет идти и сам его забирать. На меня он произвёл приятное впечатление.

— Дркушич после аренды в «Црвену Звезду» готов занять место в основе?

— Конечно, готов. Видно, что Ванья в хорошей форме. Судя по всему, он готовился к этому переезду и очень хочет играть за основной состав «Зенита», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.