Геннадий Орлов: может, «Зенит» ещё в Суперлигу пригласят

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мыслями о текущем составе санкт-петербургского «Зенита».

«Длинная скамейка всегда нужна. Сейчас вышли у «Зенита» запасные — Ахметов, Горшков. И не усилили игру. Там ещё есть Ерохин, но он, выходя в сезоне, приносил пользу. А Соболев осенью — не приносил. В заявке 25 человек: три вратаря плюс полевые. Посмотрите, какие скамейки у «Реала» или «Наполи».

Мы ведь тоже не деревня. Равняться надо на больших и лучших. «Зенит» тоже хочет быть среди чемпионов. А может, его ещё в Суперлигу пригласят, почему нет? Он пойдёт и будет играть, если не будет Лиги чемпионов. «Зенит» ставит такую планку. Это факт — иначе бы таких футболистов не приобретали. Они сейчас взяли игрока сборной Бразилии. Действующего! Педро сейчас поехал в молодёжную сборную Бразилии. Значит, на что рассчитывает «Зенит»? Конечно, на игру на высоком уровне. У нас такой стадион! Чтобы он стабильно заполнялся, на нём должны играть высококлассные футболисты и такие же приезжали в гости. Как сказал Карл Маркс, бытиё определяет сознание», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.