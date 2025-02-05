Комментатор Орлов допустил переход «Зенита» на новую систему игры

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов предположил, что «Зенит» может перейти на новую систему игры.

«Сейчас Мантуан закрывает позицию правого защитника. Но мне кажется, что в сложившейся ситуации логичнее играть с тремя центральными. Такая возможность у «Зенита» теперь появилась. Всё-таки Нино должен прибавить. Есть Эракович, Ванья (Друкушич) и Алип. А слева Дуглас Сантос может исполнять как защитника, так и вингера. Из всех крайних защитников РПЛ он делает больше всех передач в штрафную. Более того — точных передач. А справа — скоростной Мантуан. Так что вариант с тройкой в центре возможен. Тренер всегда выбирает тактику, исходя из возможностей футболистов. Посмотрим, какой вариант выберет Семак. По крайней мере, мне кажется, что пришедшие ребята должны вписаться в основной состав», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.