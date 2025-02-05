Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Орлов допустил переход «Зенита» на новую систему игры

Комментатор Орлов допустил переход «Зенита» на новую систему игры
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов предположил, что «Зенит» может перейти на новую систему игры.

«Сейчас Мантуан закрывает позицию правого защитника. Но мне кажется, что в сложившейся ситуации логичнее играть с тремя центральными. Такая возможность у «Зенита» теперь появилась. Всё-таки Нино должен прибавить. Есть Эракович, Ванья (Друкушич) и Алип. А слева Дуглас Сантос может исполнять как защитника, так и вингера. Из всех крайних защитников РПЛ он делает больше всех передач в штрафную. Более того — точных передач. А справа — скоростной Мантуан. Так что вариант с тройкой в центре возможен. Тренер всегда выбирает тактику, исходя из возможностей футболистов. Посмотрим, какой вариант выберет Семак. По крайней мере, мне кажется, что пришедшие ребята должны вписаться в основной состав», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Это дикость». Геннадий Орлов — о возможном трансфере в «Зенит» за 30 млн защитника Уэсли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android