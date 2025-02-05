Орлов: продажа Клаудиньо — замечательный вариант для «Зенита» в плане бизнеса

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о продаже «Зенитом» полузащитника Клаудиньо в «Аль-Садд».

— Вовремя от Клаудиньо избавились?

— Что значит избавились? Для футбольного бизнеса замечательный вариант. Я его критиковал, говорил, что не тот Клаудиньо. Где-то он запустил себя. Он очень способный, техничный. Но выяснилось, что как только он начинает меньше тренироваться, это сразу же сказывается на его исполнительском мастерстве. Всё в футболе построено на атлетической подготовленности игрока. Это первое условие. Почему тот же Соболев стал лучше выглядеть? Он набрал физическую форму. Посмотрите, как Энрике бегает. Российским футболистам всё время не хватает сил, чтобы держать темп все 90 минут. А всё потому, что плохо тренируются. И это укор тренерам. Но, конечно, не тем, кто побеждает. Семаку я не могу такие претензии предъявить. В прошлом сезоне я его критиковал в концовке, потому что зимний период команда прошла не очень уверенно. Он и сам признавал это. Но сейчас, мне кажется, они учтут все допущенные в подготовительном период ошибки, и хотя бы на 90% наберёт форму каждый. И тогда «Зениту» будет легче выиграть золотые медали, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.