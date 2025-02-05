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Геннадий Орлов: Глушенков уже близок к своей лучшей форме

Геннадий Орлов: Глушенков уже близок к своей лучшей форме
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Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о текущей форме нападающего «Зенита» Максима Глушенкова после матча Winline Зимнего Кубка с ЦСКА (2:2 (4:1 по пен.)).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

— По вашим наблюдениям, Глушенков уже полностью отошёл от прошлогодних травм и состязательных пауз?
— Ещё не полностью, но уже близок к своей лучшей форме. Это заметно по тому, как он двигается, открывается, какие передачи отдаёт. С углового чуть не забил — здорово закрутил мяч в дальний угол. Но Тороп хороший вратарь — среагировал, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Глушенков в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. В первой половине года Глушенков играл за «Локомотив».

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