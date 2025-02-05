Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: у Малкома прекрасная слава в Петербурге, он легенда «Зенита». Зачем ему рисковать?

Орлов: у Малкома прекрасная слава в Петербурге, он легенда «Зенита». Зачем ему рисковать?
Комментарии

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении бразильского вингера «Аль-Хиляля» Малкома в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что сине-бело-голубые пытались оформить переход Малкома, но не сумели договориться с саудовским клубом.

«Малком уже своё в «Зените» отыграл. Здесь уже другие герои. Да и сможет ли он тут играть так, как тогда играл? Уровень футбола в арабских странах намного ниже, чем в чемпионате России. У него прекрасная слава в Петербурге, он легенда «Зенита». Зачем ему рисковать? В одну реку два раза не входят», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Революция — в «Спартаке», а не в «Зените»!» Орлов — о трансферах, Соболеве и Суперлиге
Эксклюзив
«Революция — в «Спартаке», а не в «Зените»!» Орлов — о трансферах, Соболеве и Суперлиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android