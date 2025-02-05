Орлов: у Малкома прекрасная слава в Петербурге, он легенда «Зенита». Зачем ему рисковать?

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении бразильского вингера «Аль-Хиляля» Малкома в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что сине-бело-голубые пытались оформить переход Малкома, но не сумели договориться с саудовским клубом.

«Малком уже своё в «Зените» отыграл. Здесь уже другие герои. Да и сможет ли он тут играть так, как тогда играл? Уровень футбола в арабских странах намного ниже, чем в чемпионате России. У него прекрасная слава в Петербурге, он легенда «Зенита». Зачем ему рисковать? В одну реку два раза не входят», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.