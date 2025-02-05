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Дмитрий Черышев: Денис много рассказывал о Роналду — только добрые слова

Дмитрий Черышев: Денис много рассказывал о Роналду — только добрые слова
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Известный российский специалист Дмитрий Черышев высказался о нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сегодня, 5 февраля, отмечает 40-летие.

«Футбольное долголетие Роналду — это профессионализм. Отношение к делу, любовь к футболу — о Криштиану можно сказать очень много красивых слов. Футбол — его хобби, любимое дело, которое ещё и приносит большую прибыль. И Роналду относится к этому очень серьёзно. Это говорит о нём как о человеке. Я бы с удовольствием пожелал ему ещё долгих футбольных лет. Криштиану уже перешёл определённую грань, но года два-три он ещё точно поиграет на самом высоком уровне. Его отношение и продлевает футбольную жизнь.

Денис (Черышев. — Прим. «Чемпионата») очень часто рассказывал про Роналду, когда они вместе играли в «Реале». Это очень дисциплинированный и хороший человек. Про него только добрые слова», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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