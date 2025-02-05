Геннадий Орлов: у ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки
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Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о матче группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Основное время матча между армейцами и сине-бело-голубыми закончилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (4:1).
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49' 1:1 Кисляк – 57' 1:2 Шуманский – 88' 2:2 Соболев – 90+3'
«Вот я смотрю на Пьянича в ЦСКА. В матче с «Зенитом» он же совсем был незаметен. Вы видели его в игре? Неслучайно половина людей считает, что Николич правильно пригласил Пьянича, а другая половина — и я к ней тоже отношусь — говорит, что не надо было его приглашать. У ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки и скорость уже не может давать», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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