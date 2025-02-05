Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: у ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки

Геннадий Орлов: у ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки
Комментарии

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о матче группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Основное время матча между армейцами и сине-бело-голубыми закончилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (4:1).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

«Вот я смотрю на Пьянича в ЦСКА. В матче с «Зенитом» он же совсем был незаметен. Вы видели его в игре? Неслучайно половина людей считает, что Николич правильно пригласил Пьянича, а другая половина — и я к ней тоже отношусь — говорит, что не надо было его приглашать. У ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки и скорость уже не может давать», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Революция — в «Спартаке», а не в «Зените»!» Орлов — о трансферах, Соболеве и Суперлиге
Эксклюзив
«Революция — в «Спартаке», а не в «Зените»!» Орлов — о трансферах, Соболеве и Суперлиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android