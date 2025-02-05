Геннадий Орлов: у ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о матче группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Основное время матча между армейцами и сине-бело-голубыми закончилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (4:1).

«Вот я смотрю на Пьянича в ЦСКА. В матче с «Зенитом» он же совсем был незаметен. Вы видели его в игре? Неслучайно половина людей считает, что Николич правильно пригласил Пьянича, а другая половина — и я к ней тоже отношусь — говорит, что не надо было его приглашать. У ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки и скорость уже не может давать», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.